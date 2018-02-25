Движение транспорта ограничат в районе Софийской набережной до 25 октября 2019 года. Ограничения введут в связи с проведением демонтажных работ.

В частности, нововведение коснется участка Софийской набережной от Фалеевского переулка до дома 16. Также ограничение будет действовать на участке в Фалеевском переулке от дома 2/4 по Болотной площади до Софийской набережной.

Помимо этого, до 25 октября 2019 года движение транспорта с занятием тротуара ограничили на Болотной площади.

Источник: агентство «Москва»