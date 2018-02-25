Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила объявить 2019 год Годом села в России.

Цель инициативы — «выделить проблемы села и приоритетные направления», отметила Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента добавила, что сейчас не удается переломить негативную тенденцию сокращения трудовых ресурсов в сельской местности. «Согласно предварительным итогам переписи за последние 10 лет, численность работников, занятых в сельском хозяйстве, уменьшилось в два раза», - уточнила она.

Источник: агентство «Москва»