Администрация социальной сети «ВКонтакте» решила удалить стикеры «Election girl» с призывами идти на выборы из-за нарушения авторских прав.

В соцсети отметили, что на решение удалить стикеры повлияли комментарии главного редактора журнала Maxim Александра Маленкова. Он заявил, что набор придумала сама соцсеть.

«Поскольку главный редактор журнала Maxim в комментариях средствам массовой информации путается в том, кто создал набор, который размещен в паблике журнала Maxim „Только для Взрослых“, мы приняли решение о блокировке набора до прояснения ситуации. Набор будет заблокирован в ближайшее время», — подчеркнули во «ВКонтакте».

Ранее художница Валерия Фортуна рассказала, что журнал Maxim и сообщество «Только для взрослых» скопировали ее стикеры для Telegram.

Источник: «ВКонтакте»