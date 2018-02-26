Активисты движения «Безопасная столица» планируют проводить в Москве рейды для борьбы с распространением поддельной парфюмерии.

Координатор движения Антон Акишин рассказал, что активисты планируют организовать постоянное наблюдение за деятельностью торговых точек, оценивая вызывающие подозрение товары с помощью экспертизы. Не прошедшая проверку продукция будет изъята сотрудниками полиции.

По словам Акишина, поддельные духи часто продаются в подземных переходах. К активистам уже обращался производитель парфюмерии, который обнаружил точку распространения контрафактной продукции. Также поступают жалобы от пострадавших покупателей, у которых поддельные духи вызывают аллергические реакции.



Источник: агентство «Москва»