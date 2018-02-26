Эта зима в Москве стала самой влажной с начала XXI века и второй за всю историю метеонаблюдений в столице.

Всего за зиму выпало около 218 миллиметров осадков — 163 % нормы.

Погода побила рекорд. «Календарная зима в этом году щедра на осадки. По предварительным расчетам, она точно должна войти в пятерку самых влажных с начала наблюдения в Москве», — рассказала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Воскресенье, 25 февраля, стало самым морозным днем в Москве с начала зимы. Температура воздуха в ночь на воскресенье опустилась до минус 18,8 градуса.

Источник: «РБК»