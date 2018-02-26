Первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев подготовил запрос в министерство культуры с предложением рекомендовать режиссерам не снимать актеров с антироссийскими взглядами в фильмах с государственным финансированием.

«Получается странная ситуация, когда некоторые деятели культуры мало того что поливают грязью русских, но делают это за счет их налогоплательщиков», — заявил парламентарий. При этом Сухарев призвал не использовать запреты, «но обратить внимание на эту ситуацию».

20 февраля актер Алексей Серебряков в интервью Юрию Дудю заявил, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. После этого на актера обрушилась критика со стороны коллег и представителей власти.

Источник: RT