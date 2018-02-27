В Басманном районе отреставрируют особняк Рутковских
Москомэкспертиза согласовала проект реставрации особняка Рутковских — объекта культурного наследия, построенного в 1888 году по индивидуальному проекту Бориса Рутковского для его дочери.
В здании заменят кровлю, воссоздадут козырьки и навесы над входами. Планируют восстановить также кирпичную кладку фасадов, паркет и кирпичные своды «Монье» в подвале и на первом этаже.
Реставраторы воссоздадут пол из метлахской плитки и винтовую лестницу из подвала на первый этаж. После ремонта особняк будут использовать для нужд города.
Источник: Агентство городских новостей
КомментарииПодписаться