Все рейсы компании Air Maroc, прилетающие в аэропорт Шереметьево, переведут в аэропорт Домодедово.

Расписание вылетов не изменится. Royal Air Maroc продолжит выполнять регулярные рейсы в Касабланку три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Домодедово в 10:20, из Касабланки — в 00:20 по местному времени.

Авиаперевозчик сообщил также, что к чемпионату мира по футболу в июне и июле организует дополнительные рейсы.

Источник: «Коммерсантъ»