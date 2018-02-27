Участвующий в президентских выборах глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не будет разбираться с обвинениями в домогательствах в адрес Леонида Слуцкого, заседающего в Госдуме от его партии.

Бросать избирательную кампанию, бегать и подсматривать, кто к кому приставал, я не буду. Приставали — заявите об этом. Если не заявили — значит, провокация. В Америке за роль в постель ложились, а вам депутат ничего не может дать, даже подарок не даст Владимир Жириновский, глава ЛДПР

По мнению Жириновского, жертвы домогательств должны были сразу обратиться в комиссию по этике, а не «ждать момента выборов». Он заявил, что займется этим делом не раньше чем 19 марта — сразу после президентских выборов. Во фракции этот вопрос пока тоже не обсуждался, так как до 20 марта депутаты работают в регионах.

23 февраля три журналистки пожаловались на домогательства со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. После этого вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев призвал лишить аккредитации сотрудников телеканала «Дождь», выпустивших материал о домогательствах Слуцкого. В свою очередь, коллеги парламентария призвали его поделиться «хорошенькими» журналистками.

Источник: BBC