Президент России Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны, разрешив ей проводить мероприятия «по информационному противоборству» и участвовать в реализации государственной политики по «международной информационной безопасности».

Теперь ФСО предстоит предупреждать, выявлять и ликвидировать хакерские атаки на российские информационные ресурсы, а также защищать персональные данные охраняемых чиновников и их семей, разрешая или запрещая их обработку.

Также указ дал ведомству право проводить подготовку кадров для иностранных спецслужб, устанавливать нормы обеспечения органов госохраны материальными и иными средствами и определять перечни предметов, которые запрещено проносить на охраняемые объекты.

До этого официальные полномочия заниматься информационной безопасностью были только у ФСБ и Росгвардии. Первая также может отражать компьютерные атаки, а вторая участвовать в информационном противоборстве. Публичных данных о полномочиях Главного разведывательного управления нет, но СМИ считают, что оно сотрудничает с хакерской группировкой Fancy Bear.

Ранее The Village уже рассказывал, как хакеры могут уничтожить город.

Источник: Официальный портал правовой информации