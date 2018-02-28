За последние четыре месяца в городах–участниках чемпионата мира по футболу открылось 140 новых хостелов, что привело к увеличению предложения в этом сегменте на 16 %, выяснили аналитики сервиса OneTwoTrip.

Больше всего хостелов (60) открылось в Москве, на втором месте оказался Санкт-Петербург (27), а на третьем — Казань (11).

Заблаговременное открытие хостелов объясняется тем, что их владельцы хотят набрать большое количество отзывов к моменту массового заезда болельщиков. Открытие новых объектов ожидают и в оставшиеся до чемпионата месяцы.

Ростуризм публиковал список отелей, завышающих цены на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Они должны скорректировать ценовую политику.

Ранее The Village рассказывал, как сдать квартиру на время чемпионата. Попробуйте также отгадать, сможете ли вы снять квартиру на время ЧМ-2018.

Источник: «РБК»