Тверской районный суд Москвы вернул в полицию административное дело в отношении политика Алексея Навального о повторном нарушении правил организации митингов во время несогласованной забастовки избирателей 28 января.

Документы передали правоохранителям для устранения нарушений, имеющихся в материалах и препятствующих рассмотрению дела по существу, пояснили в пресс-службе суда. Соответствующее заседание было назначено на 5 марта, однако Навальный сообщил о его отмене.

Пришли полицейские в офис. Сказали, что суд пятого марта отменяется. Сами не знают почему. Предполагаю, что аргентинский кокаин доехал уже и до судов, им сейчас не до меня https://t.co/OmKTEiXZmR — Alexey Navalny (@navalny) 28 февраля 2018 г.

22 февраля Алексея Навального задержали, однако вскоре отпустили после вручения протокола. Политик считает, что его арестуют ближе к дате выборов президента 18 марта. Оппозиционеру грозит до 30 суток ареста.

В декабре Центризбирком отказался зарегистрировать Навального кандидатом в президенты, сославшись на непогашенную судимость по тяжкой статье. Политик посчитал отказ неконституционным и пообещал призвать сторонников бойкотировать выборы. 28 января по всей России прошли акции организованной Навальным забастовки избирателей.

Источник: «Интерфакс»