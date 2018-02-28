Дело Навального о забастовке избирателей вернули в полицию
Тверской районный суд Москвы вернул в полицию административное дело в отношении политика Алексея Навального о повторном нарушении правил организации митингов во время несогласованной забастовки избирателей 28 января.
Документы передали правоохранителям для устранения нарушений, имеющихся в материалах и препятствующих рассмотрению дела по существу, пояснили в пресс-службе суда. Соответствующее заседание было назначено на 5 марта, однако Навальный сообщил о его отмене.
22 февраля Алексея Навального задержали, однако вскоре отпустили после вручения протокола. Политик считает, что его арестуют ближе к дате выборов президента 18 марта. Оппозиционеру грозит до 30 суток ареста.
В декабре Центризбирком отказался зарегистрировать Навального кандидатом в президенты, сославшись на непогашенную судимость по тяжкой статье. Политик посчитал отказ неконституционным и пообещал призвать сторонников бойкотировать выборы. 28 января по всей России прошли акции организованной Навальным забастовки избирателей.
Источник: «Интерфакс»
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