Заказчиком предвыборных стикеров Election Girl во «ВКонтакте» оказалось коммуникационное агентство BlackLight, пишет The Bell со ссылкой на управляющего партнера компании Максима Перлина.

Агентство прославилось в 2010 году созданием эротического календаря с полуобнаженными студентками МГУ ко дню рождения Владимира Путина. Календарь, который рекламировало движение «Наши», понравился и самому Путину.

По словам Перлина, партнерами агентства при создании стикеров выступили журнал Maxim и «ВКонтакте». К администрации президента стикерпак никакого отношения не имеет, заверил управляющий партнер BlackLight.

Как рассказали The Bell источники в руководстве «ВКонтакте», спецпроектами для сообществ социальной сети занимается вице-президент Mail.ru Group Александр Кабаков, чей кабинет сотрудники компании в шутку называют филиалом администрации президента. «Ролики, стикеры, группы во „ВКонтакте“ — Кабаков занимается всем, что касается Путина», — отметил собеседник издания в Mail.ru Group, которой принадлежит соцсеть.

По данным The Bell, Кабаков является одним из совладельцев компании КГГБ, владеющей интернет-агентством «Agency 1», которым до 2013 года руководил экс-главред издания Lenta.ru Алексей Гореславский, ныне занимающий должность замначальника управления администрации президента по общественным проектам.

Ранее художница Валерия Фортуна рассказала, что журнал Maxim и сообщество «Только для взрослых» скопировали ее стикеры для Telegram. После этого «ВКонтакте» решила удалить стикерпак «до прояснения ситуации».

Источник: The Bell