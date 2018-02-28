«Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. <…> Прошло четверть века, а ничего нового, кроме клоуна и хама, — правда, сильно постаревшего — с нами не произошло. И сегодня он продолжает играть эту унылую роль. <…> Его специально держат на любых выборах президента как заградотряд, который все превращает в цирк и нелепость».