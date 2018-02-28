Кандидаты в президенты — о стычке Жириновского и Собчак
В ходе предвыборных дебатов на канале «Россия 1» Владимир Жириновский грубо обругал Ксению Собчак, которая в ответ облила лидера ЛДПР водой. Участники президентской гонки прокомментировали инцидент.
«Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. <…> Прошло четверть века, а ничего нового, кроме клоуна и хама, — правда, сильно постаревшего — с нами не произошло. И сегодня он продолжает играть эту унылую роль. <…> Его специально держат на любых выборах президента как заградотряд, который все превращает в цирк и нелепость».
Штаб Владимира Жириновского
«Кремлевский засланный казачок Ксения Собчак, имитирующая на выборах радикальную оппозицию, без каких бы то ни было оснований начала свое первое выступление с того, что обозвала Владимира Жириновского клоуном. <…> Жириновский пытался ее утихомирить, но провокаторша с богатым опытом разборок на лобном месте не угомонилась и плеснула водой в затылок лидеру ЛДПР. <…> Конечно, такое поведение не могло вызвать мирной реакции Владимира Жириновского, и он жестко осадил зарвавшуюся крикунью».
Максим Сурайкин кандидат от «Коммунистов России»
«[Собчак] изначально начала его оскорблять, облила водой. Не будет же он ее за волосы таскать? Хотя мог и ответить физически. Он ответил культурно, словами, в простых русских выражениях. Любой мужик поступил бы так же».
Сергей Бабурин кандидат от «Российского общенародного союза»
«То, что это было и со стороны Собчак, и со стороны Жириновского, — реальность, но Жириновский превзошел все пределы. Я вынужден был сказать: „Морду вам набить, что ли, за то, что вы так себя ведете?“ Терпение и мое небеспредельно. Он вел себя как пьяный грузчик».
Источник: «РБК»
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