Кураторы и друзья петербургского образовательного проекта «Трава» советуют отказаться от типичных пожеланий женщинам на 8 Марта. Они также разработали альтернативные пожелания, которые лучше подходят для дня женской эмансипации.

Карточки-памятки создал дизайнер Женя Софронов.

«8 Марта — это праздник борьбы женщин за права и равенство в обществе. Правда, в последнее время изначальная суть этого праздника стала забываться и приобретать совсем противоположный смысл: 8 Марта называют праздником “весны, любви и женственности”, что, согласитесь, совсем не про права и свободы», — отметили авторы карточек.

Образовательный проект «Трава» запустили в Петербурге в 2014 году. Проект принимал участие в организации фестиваля экскурсий «Открытая карта». Прошлой весной «Трава» запустила в городе «Школу соседских событий».

Источник: «Трава»