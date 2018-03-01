В усадьбе Измайлово отреставрируют мостовую башню в Царской усадьбе и фонтан Николаевской военной богадельни.

Разработкой проекта для реставрации памятников займется компания «Архмасштаб». Ей поручили провести научное исследование, инженерно-исследовательские работы и мероприятия по сохранению объекта культурного наследия.

Реставрация мостовой башни обойдется в 4,7 миллиона рублей и займет один год и три месяца. Работы над фонтаном, которые оценили в 3,2 миллиона рублей, планируется завершить на три месяца быстрее.

Наиболее удачные объекты московской реставрации в 2017 году можно посмотреть в материале The Village.

Источник: агентство «Москва»