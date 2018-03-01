Росздравнадзор предупредил об участившихся случаях осложнений после визита к косметологу. Посетители жалуются на воспалительные и аллергические реакции, а также гнойные абсцессы, язвы и повреждение кожи.

Ведомство советует проверять регистрационные удостоверения на оборудование и лекарства у косметологов, предлагающих «уколы красоты», мезотерапию и другие процедуры. Обращать внимание нужно и на лицензию косметологической клиники, а также на документы об образовании косметолога.

Росздравнадзор напомнил, что услуги косметолога в бытовых условиях, на дому или в организациях, не имеющих соответствующей лицензии, являются противозаконными.

Источник: Росздравнадзор