В районе Сокольники орнитологи заметили полярную сову. По их мнению, хищную птицу в Москву привел мороз.

«Наши специалисты, которые занимаются соколиной охотой и ходят по территории парка, вынашивают птиц, два раза на этой неделе наблюдали полярную сову. Она летает ближе к Путяевским прудам - там места более глухие, есть разные хозяйства, Маленковская станция, и там, вероятно, есть земляные крысы, которые тоже сумеречные и птица на них охотится. Сова здоровая, судя по размерам, самка, и я думаю, что она не одна», — рассказал глава проекта «Орнитарий» в «Сокольниках» Вадим Мишин.

Он считает, что сова могла прилететь из Заполярья в поисках корма, а также из-за установившихся в Москве холодов, которые эти птицы комфортно переносят.

Специалист отмечает, что появление в московском регионе полярных сов — очень редкое явление. Последний раз полярных сов в столице видели три года назад.

Источник: Информагентство «Москва»