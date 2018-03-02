Сервис путешествий «Туту.ру» проанализировал бронирования авиабилетов за прошедшую зиму и выяснил, куда и за сколько летали россияне с декабря 2017 года по февраль 2018-го.

Выяснилось, что большинство перелетов (83,9 %) в этот период пришлось на внутренние рейсы. Доля поездок в Европу при этом снизилась с 5 % до 4,6 %.

Цены на перелеты за год не изменились, исключение составляют страны ближнего и дальнего зарубежья, куда стали летать не намного, но чаще. На перелет до ближнего зарубежья придется потратить до 15,7 тысячи рублей, тогда как дальнее зарубежье обойдется в два раза дороже — до 30,8 тысячи рублей.

Самым популярным внутренним маршрутом зимы стал Москва — Краснодар. Стоимость этого перелета в обе стороны за год снизилась на 21 % — с 7,2 до 5,7 тысячи рублей. На втором месте — рейсы из Москвы в Сочи, цена на которые выросла с 7,6 до 8,5 тысячи рублей. Замыкают тройку полеты из Москвы в Крым, которые обойдутся в 8,3 тысячи рублей. Среди других популярных направлений — Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Екатеринбург, Самара, Казань и Уфа.

Самым популярным зарубежным маршрутом у клиентов сервиса стал Кишинев, а следом идут Ереван и Минск. Популярность направлений объясняют близостью, невысокими ценами на билеты, а также возможностью удобных пересадок.

Среди европейских городов лидерами в этом зимнем сезоне стали Прага, Берлин, Мюнхен, Рига, Вена, Париж, Милан и Дюссельдорф. В сегменте дальнего зарубежья путешественники чаще отдавали предпочтение Тель-Авиву, Стамбулу и Дубаю.

Источник: пресс-служба «Туту.ру»