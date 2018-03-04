В Госдуме внесут изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан», согласно которым всех граждан будут обучать оказанию первой медпомощи.

«Обучение всех нас — а это несложные процедуры — качественной первично-легочной реанимации и работе с дефибрилляторами, по сути, объединит нас, станет своеобразной скрепой», — отметил председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Кроме того, депутаты намерены законодательно закрепить установку дефибрилляторов на общественном транспорте, а также в учреждениях с массовым скоплением людей, таких как школы, магазины, вокзалы. По словам Морозова, введение оборудования позволит спасти 80-90 тысяч человек.

Источник: «Интерфакс»