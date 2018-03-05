Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников извинился перед кандидатом в президенты Ксенией Собчак за действия стажера столичного парламента, облившего ее водой. Он подчеркнул, что напавший на нее не является ни штатным сотрудником думского аппарата, ни его личным помощником.

В воскресенье, 4 марта, Алан Дзуцев вылил на Ксению Собчак воду с криками «Это за Жириновского!». Нападавшего задержали на месте. Собчак уже написала заявление в полицию с требованием привлечь его к ответственности.

28 февраля во время предвыборных дебатов на телеканале «Россия 1» у Ксении Собчак и Владимира Жириновского произошел конфликт, во время которого она облила его водой, а он ее обматерил. Кандидаты намерены судиться друг с другом.

Источник: Алексей Шапошников