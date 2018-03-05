Сбербанк запустил «Островок безопасности» — социальный сервис на территории отделений, куда за помощью может обратиться потерявшийся ребенок.

Проект должен помочь детям, которые заблудились на улице, так как зачастую они боятся обратиться к незнакомым взрослым. За ребенком присмотрит сотрудник компании, в то время как банк сообщит о потерявшемся в скорую помощь и полицию.

По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в России ежегодно теряется 50 тысяч детей. Большинство инцидентов приходится на многолюдные места.

Источник: «Сбербанк»