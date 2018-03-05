В преддверии 8 Марта The Village и агентство Leo Burnett Moscow запустили проект «Курс розы», который позволяет отслеживать онлайн, как меняется стоимость одной розы в цветочных магазинах Москвы.

Алгоритм каждый час высчитывает среднюю стоимость цветка, тогда как сайт фиксирует динамику цен в предыдущие дни.

«Каждый год в преддверии 8 Марта цены на розы поднимаются примерно в два-три раза. Когда приходит время покупать цветы (а большинство делают это в последний момент), цены везде уже взлетают до небес, и это становится жутко неудобно. В этом году мы решили изменить эту ситуацию и дать людям простой и удобный инструмент, с которым они смогут позаботиться о своих близких заранее», — рассказали авторы идеи.

На сайте можно, кроме того, заказать цветы по объявленному курсу в одной из 100 точек столицы.

Ранее The Village подсчитал, сколько на самом деле стоит букет цветов и кто делает наценку в два-три раза.