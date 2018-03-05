Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Агитация «Против Путина»

Роскомнадзор потребовал от нескольких СМИ удалить фотографию с надписью «Против Путина» на льду в Санкт-Петербурге. Акцию провели волонтеры штаба Ксении Собчак, после чего их задержали, а надпись стерли. В ведомстве считают, что надпись-агитация нарушает закон о выборах.

Дела против МТС и «Мегафона»

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении МТС и «Мегафона» за завышение стоимости междугородних звонков. Завышенными специалисты посчитали цены входящих и исходящих звонков операторов при поездках по России. Оснований в ФАС не нашли и для введения компаниями ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами «домашнего» региона.

Приюты на ЧМ

К ЧМ-2018 регионы-участники чемпионата за свой счет построят приюты-передержки для бездомных животных. Подобные пункты как те, что уже работают в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Саранске и Калининграде, появятся и в других городах. Строительство приютов, которые продолжат работу и после чемпионата, направлено против утилизации животных.

Освежитель экологии

Перед офисом департамента природопользования Москвы на Новом Арбате появился гигантский освежитель воздуха с надписями «Народу от Кульбачевского» и «Это вам вместо сайта mosecom.ru». Ведомство, которое возглавляет Антон Кульбачевский, полгода назад закрыло сайт Мосэкомониторинга, где публиковалась оперативная информация о загрязнении воздуха. Власти срывают сроки возобновления работы сервиса уже в третий раз.

Как влюбить в себя девушку по «Яндексу»

«Яндекс» представил статистику поисковых запросов про женщин. Выяснилось, что пользователей интересует, можно ли женщине посещать храм в критические дни и отмечать 40 лет. Спрашивают также, как быть, если девушка забеременела, и что нужно сказать, чтобы девушка растаяла или влюбилась. Интерес вызывает также значение слова «феминизм».

«Оскар» за допинг

Картина «Икар» о российской допинг-системе получила «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». В подготовке фильма участвовал бывший руководитель Антидопингового центра в Москве Григорий Родченков, уехавший после увольнения в США и ставший информатором Всемирного антидопингового агентства.