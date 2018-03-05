Замоскворецкий районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при оказании косметологических услуг.

По данным следствия, обвиняемые организовали колл-центр и обзванивали граждан, приглашая их на бесплатные косметологические процедуры. Когда клиенты приезжали в салон, злоумышленники имитировали указанные услуги, а затем обманом забирали паспорта и оформляли на них кредиты.

Всего, по информации МВД, мошенники обманули 28 человек. Ущерб от их деятельности оценили более чем в 2 миллиона рублей.

Пока обвинение предъявили только троим участникам группы. Организаторов мошеннической схемы объявили в международный розыск.

Ранее Росздравнадзор посоветовал проверять лицензии у косметологических центров и документы косметологов в связи с участившимися жалобами на осложнения после подобных процедур. Россиянам также напомнили, что услуги косметолога в бытовых условиях, на дому или в организациях, не имеющих соответствующей лицензии, являются противозаконными.

Источник: ТАСС