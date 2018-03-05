Департамент по конкурентной политике объявил конкурс на реставрацию фонтанного комплекса «Каменный цветок» на ВДНХ.

В обязанности подрядчика входит замена облицовки, восстановление чугунных композиций «Натюрморт», «Гуси» и «Осетр», а также ремонт мозаики и чаши бассейна. Заказчиком работ выступает госучреждение «Гормост».

Реставрационные работы нужно выполнить за 390 календарных дней. Цена контракта составляет 1,23 миллиарда рублей. Заявки участников рассмотрят 2 апреля.

Фонтан «Каменный цветок» напротив павильона «Украина» — один из трех главных на ВДНХ. Комплекс построили в 1954 году по проекту архитектора Константина Топуридзе и скульптора Прокопия Добрынина, и с тех пор он не проходил капитальную реставрацию.

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Источник: «Интерфакс»