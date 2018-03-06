В ресторанах «Му-му» и «Шоколадница» в Москве появились альтернативные плакаты, призывающие принять участие в выборах президента. Об этом The Village рассказал очевидец.

Кафе «Му-му» на Смоленской

На плакатах отсутствует упоминание Центральной избирательной комиссии, кандидатов или любых других вероятных рекламодателей.

Представители обеих сетей не смогли оперативно объяснить The Village происхождение плакатов и ответить, по чьей инициативе и на каких условиях они занимают рекламные площади.

Ранее с призывами участвовать в выборах начали выступать Сбербанк, «Аэрофлот» и кинотеатры «Пять звезд» и «Ролан». Кроме того, руководство «Роснефти» решило проконтролировать, пойдут ли сотрудники компании и их семьи на президентские выборы и на каком участке они собираются голосовать.

В Кремле заявляют, что не навязывают работу по повышению явки на предстоящих выборах. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Пескова пояснил, что предприниматели, скорее всего, вдохновились работой ЦИК и СМИ и поэтому «подключились к дальнейшему продвижению выборной тематики среди своих сотрудников».