В «Му-му» и «Шоколаднице» появились альтернативные агитационные плакаты
В ресторанах «Му-му» и «Шоколадница» в Москве появились альтернативные плакаты, призывающие принять участие в выборах президента. Об этом The Village рассказал очевидец.
На плакатах отсутствует упоминание Центральной избирательной комиссии, кандидатов или любых других вероятных рекламодателей.
Представители обеих сетей не смогли оперативно объяснить The Village происхождение плакатов и ответить, по чьей инициативе и на каких условиях они занимают рекламные площади.
Ранее с призывами участвовать в выборах начали выступать Сбербанк, «Аэрофлот» и кинотеатры «Пять звезд» и «Ролан». Кроме того, руководство «Роснефти» решило проконтролировать, пойдут ли сотрудники компании и их семьи на президентские выборы и на каком участке они собираются голосовать.
В Кремле заявляют, что не навязывают работу по повышению явки на предстоящих выборах. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Пескова пояснил, что предприниматели, скорее всего, вдохновились работой ЦИК и СМИ и поэтому «подключились к дальнейшему продвижению выборной тематики среди своих сотрудников».
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