«Яндекс.Здоровье» и медицинский центр «Нью Мед» запустили онлайн-консультации с профессиональными дерматовенерологами, получившими дополнительное образование по специальности «косметология».

У специалистов можно узнать, как быть с первыми морщинами, как бороться с расширенными порами и пигментацией и как лечить акне. Также врачи могут рассказать про правильный домашний уход, разные виды пилингов, отличия мезотерапии и биоревитализации и инъекционные методы лечения. Консультации проводятся как для женщин, так и для мужчин.

Стоимость первой онлайн-встречи составит 99 рублей, а последующих — 499.

«Яндекс.Здоровье» — сайт и приложения для консультаций с врачами онлайн. Пользователи могут получить консультации терапевта, педиатра, гинеколога, гастроэнтеролога, дерматолога, невролога, косметолога и ветеринара. Общение проходит в режиме чата, аудио- или видеозвонка.

Источник: «Яндекс»