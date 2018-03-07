Роспотребнадзор уличил торговый дом ЦУМ в нарушении прав потребителей.

В январе 2018 года один из клиентов пожаловался, что ЦУМ отказал ему в продлении срока действия подарочной карты, хотя он объяснил, что не мог воспользоваться ей вовремя, так как находился на лечении. Роспотребнадзор осуществил выездную проверку и установил, что магазин не уведомляет своих клиентов надлежащим образом об условиях использования подарочных карт.

Роспотребнадзор обнаружил и еще несколько нарушений. В частности, магазин оставлял за собой право на изменение правил пользования картой или отмену ее действия в одностороннем порядке и ограничивал право возврата приобретенной карты.

Теперь ЦУМ привлекут к ответственности по статье 14.8 КоАП. Наказанием может послужить предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей.

Источник: Роспотребнадзор