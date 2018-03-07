«Яндекс.Карты» проанализировали, интерес к каким местам на карте повышается у пользователи во время февральских и мартовских праздников.

Например, ко Дню святого Валентина и 8 Марта чаще ищут, где купить цветы и украшения. При этом мужчины больше ищут ювелирные магазины накануне праздника, 7 марта, а женщины — в сам праздник.

Особенной популярностью в гендерные праздники пользуются секс-шопы. И если 14 февраля и 8 марта туда тянутся представители обоих полов, то 23 февраля магазины интересуют только женщин.

Бары и пабы в праздники ищут не чаще, чем в другие выходные, а мужчины 8 Марта — даже реже. Самый высокий запрос насчет баров за два месяца пришелся на 17-18 марта, когда отмечался День святого Патрика.

Какие гендерно нейтральные подарки можно выбрать к праздникам, читайте в гиде The Village.

Источник: Пресс-служба «Яндекса»