По данным Telegram-канала Mash, около сотни жителей подмосковного Волоколамска вновь вышли на митинг против против мусорного полигона «Ядрово».

Сообщается, что митингующие попытались штурмом взять территорию свалки. Возле администрации полигона находятся несколько спецподразделений полиции в полном обмундировании.

По данным ОВД-инфо, на Киевском шоссе на въезде в Наро-Фоминке задержаны участники одиночных пикетов против мусоросжигательного завода.

СРОЧНО. Позвонила Таня Павлова из Селятино. Ее задержали вместе с полутора десятками человек за протест против мусоросжигательного завода в Наро-Фоминске, они стояли с одиночными пикетами вдоль Киевского шоссе. Таня и задержанные местные жители сейчас в Наро-Фоминском ОВД — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) March 10, 2018

Сейчас задержанных отпустили, взяв с них объяснения. Протоколов не составляли.

Ранее подмосковном Волоколамске прошел митинг против мусорного полигона «Ядрово», расположенного рядом с городом.

На полигон «Ядрово» отправляется весь мусор с северо-востока Москвы, мощность потока достигает 200 грузовиков в день. The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: ОВД-инфо, Telegram-канал Mash