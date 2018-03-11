Официальный представитель МИД Мария Захарова поддержала журналисток, обвинивших главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах.

Я категорически не согласна с теми, которые говорят: да ладно, это им показалось, да какая-то там девочка, да она не так оделась, да это все ее выдумки. Ничего подобного Мария Захарова, официальный представитель МИД

По словам Захаровой, несколько лет назад депутат повел себя с ней некорректно. «В Питере после форума, в ресторане… Леонид начал говорить какие-то вещи — причем это было публично, — которые лично мне были не очень приятны», — рассказала Захарова в интервью телеканалу НТВ.

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондентка «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова.

На портале Change.org уже появилась петиция главы Фонда открытой новой демократии Кристины Потупчик, которая просит Генпрокуратуру привлечь депутата к уголовной ответственности по статье «Понуждение к действиям сексуального характера».

Сам Слуцкий обвинения сперва отверг и предположил, что скандал лишь добавил ему авторитета. Затем он попытался принести публичные извинения тем, кому «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания».

Источник: НТВ