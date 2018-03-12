Полиция изъяла тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», заказанный главой совета депутатов Красносельского района Москвы Ильей Яшиным и политиком Владимиром Миловым.

Оперативники изъяли документы как раз в тот момент, когда Яшин и Милов приехали забрать их на парковку одного из столичных торговых центров.

По словам Яшина, они с Миловым решили продолжить традицию докладов Бориса Немцова. Несмотря на инцидент, новый отчет, посвященный результатам деятельности Путина за 18 лет на посту президента, планируют представить в середине недели.

«Понятно, что действия полиции незаконны: никому в России не запрещено выступать против президента и публиковать доклады с критикой в его адрес. Однако на практике полиция выполняет функцию политического сыска и арестовывает любые тиражи, где Путина не восхваляют», — прокомментировал случившееся политик.

Источник: Илья Яшин