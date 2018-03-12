Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила смягчить действующее законодательство в отношении несовершеннолетних преступников.

«Мы предлагаем принципиально изменить логику, сделать правилом воспитательные меры, а уголовное наказание — исключением, когда органы следствия придут к обоснованному выводу о невозможности применения мер воспитательного характера», — рассказала она.

По ее словам, воспитательные меры должны дать молодому человеку «реальный шанс на исправление». Яровая подчеркнула, что речь будет идти о тех несовершеннолетних, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести.

Источник: «Известия»