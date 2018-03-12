Специалисты ESET выяснили, что злоумышленники использовали Android-пользователей для майнинга.

По данным компании, в Google Play распространялось вредоносное приложение Monero Miner (XMR) разработчика My Portable Software. Программа добывала криптовалюту Monero в мобильном браузере. Сумма намайненных XMR отображалась в специальном окне.

Monero Miner действительно добывал криптовалюту. Однако все средства поступали разработчику, вне зависимости от того, какой адрес кошелька указывал пользователь во время настройки приложения.

Несмотря на низкий рейтинг и негативные отзывы, приложение установили до 50 тысяч пользователей. После предупреждения специалистов ESET майнер удалили из Google Play.

ESET рекомендует загружать мобильные приложения для майнинга, предварительно изучив число загрузок, оценки и отзывы других пользователей.

Источник: пресс-служба ESET