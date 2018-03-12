Власти Москвы отказались согласовать «Забастовку избирателей» 18 марта, сославшись на закон о выборах. Акцию хотел провести Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

«Акция „Забастовка избирателей“, планируемая в день выборов президента РФ, не согласована, поскольку ее название противоречит действующему закону „О выборах“ — в день выборов запрещено вести какую-либо агитационную деятельность», — заявили в мэрии.

Активистам предложили заменить тему. По словам сотрудника мэрии, в списке заявителей акции значатся сотрудники ФБК Любовь Соболь, Евгений Замятин и Вячеслав Гимади.

18 марта в России пройдут президентские выборы. В них участвуют действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Источник: «Коммерсантъ»