К 2026 году в России число людей, живущих дольше 100 лет, вырастет почти в десять раз, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

По данным Голодец, сейчас в России проживает около 7 тысяч человек старше 100 лет. «Это большая цифра, но я надеюсь, что в ближайшей перспективе — мы говорим о перспективе где-то семи-восьми лет — численность таких людей увеличится, по нашему прогнозу, нашей оценке, почти на порядок», — рассказала она.

Голодец считает, что люди «в возрасте 100 плюс» должны чувствовать себя полноценными членами общества. Для этого, в частности, ведется разработка стандартов геронтологической службы.

В конце 2017 года правительство утвердило госпрограмму, согласно которой ожидаемая продолжительность жизни к 2025 году составит 76 лет. Достичь этого планируется за счет улучшения оказания медпомощи и внедрения инновационных методов лечения. По ожиданиям Росстата, средний показатель за 2017 год для мужчин и женщин не превысит 72,29 года.

Источник: «РБК»