МЧС предупредило жителей Москвы и области о гололеде в ночь на 13 марта.

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в ближайшие один-три часа 12 марта с сохранением ночью 13 марта в Москве и Московской области ожидается местами гололед», — говорится в сообщении службы.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений. Пешеходов в случае движения по краю проезжей части просят обозначить себя светоотражающими элементами.

По прогнозу Гидрометцентра, завтра, 13 марта, в столице ожидается до минус 3 градусов с небольшими осадками и гололедицей. Порывы ветра могут достигать 7-12 м/с.

Источник: МЧС