Игры и уход за собаками помогают студентам сконцентрироваться на экзаменах и подавить стресс во время сессии, выяснили ученые.

Исследования самочувствия студентов до и после экзаменов провели в одном из канадских университетов. Часть обучающихся играла с животными перед началом сессии или уже после очередного экзамена.

Результаты показали, что даже через десять часов после общения с собаками студенты реже жаловались на стресс, негативные эмоции и чувствовали больше поддержки со стороны окружающих, чем остальные участники опытов, которые не играли с животными.

С другой стороны, положительные эмоции во время общения с собаками у студентов быстро пропадали. Из этого, по мнению ученых, следует, что пет-терапию стоит применять во время тяжелых сессий и других сложных периодов в жизни студентов, когда они постоянно испытывают стресс и негативные эмоции.

Ранее ученые установили, что появление питомца продлевает жизнь одиноким пожилым людям примерно на десять лет. Это связано с положительными эмоциями и необходимостью активно двигаться, ухаживая за новым спутником жизни. В последние годы кабинеты с пет-терапией начали появляться, помимо больниц, в школах и университетах.

Источник: РИА «Новости»