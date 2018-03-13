На месте древней застройки на Таганской площади, где находились жилые дома и торговые ряды, построят офисно-торговый центр. Сейчас напротив Театра на Таганке, на внешней стороне Садового кольца, работают экскаваторы.

Активисты хотят привлечь внимание археологов для исследования открывшихся построек, пока застройщик окончательно не уничтожил объекты.

В «Архнадзоре» предположили, что найденные объекты являются подвалами здания XIX века. Согласно Хотевскому плану, хозяйственную постройку в глубине владения возвели во второй половине ХVIII столетия.

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