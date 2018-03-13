«Почта России» планирует ввести видеоидентификацию клиентов для ускоренного обслуживания в 2019 году.

«Я считаю, например, видеоидентификация и последующее более быстрое обслуживание клиента — это вопрос, может быть, завтрашнего дня, но мы это обязательно сделаем в 2019 году. Такие сервисы нам серьезно повысят эффективность», — рассказал о новом сервисе глава предприятия Николай Подгузов.

Ранее «Почта России» пообещала ускорить выдачу посылок за счет введения электронной подписи в видео кода из СМС для получателей посылок и заказных писем.

The Village рассказывал, как «Почта России» сортирует посылки и письма.

Источник: Агентство «Москва»