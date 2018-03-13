Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Задержание противников Путина

Вечером 12 марта, на Триумфальной площади в центре Москвы задержали активистов движения «14 %», устроивших конституционные чтения против переизбрания Владимира Путина на новый президентский срок. Их доставили в ОВД по Тверскому району. Впоследствии всех, кроме Валерия Надеждина, отпустили с протоколом по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения публичного мероприятия»). Надеждина же оставили в отделении на ночь.

Сокращения в «Ростелекоме»

К 2020 году «Ростелеком» планирует сократить от 14 до 24 тысяч сотрудников. В результате компания может лишиться каждого пятого работника. Как заявил председатель профсоюза работников связи Анатолий Назейкин, если эти планы подтвердятся, организация вступит в переговоры с «Ростелекомом», чтобы обсудить судьбу каждого сотрудника.

Дорн на Park Live

Украинский музыкант Иван Дорн пополнил лайнап первого дня музыкального фестиваля Park Live, который пройдет в парке Горького 27–29 июля. Ранее стали известны другие хедлайнера фестиваля, в их числе — Gorillaz, трип-хоп-группа Massive Attack, диджей Дэвид Гетта.

Мораторий на публикацию прогнозов по выборам президента

С 13 марта вступает в силу временный запрет на публикацию прогнозов, результатов опросов общественного мнения и других исследований, связанных с президентскими выборами. Мораторий продлится до 19 марта и распространяется как на СМИ, так и на интернет-ресурсы. За нарушение порядка участия в информационном обеспечении выборов предусмотрена административная ответственность по статье 5.5 КоАП.

Самые большие в Москве качели

В парке «Остров мечты» установят самые большие в Москве качели высотой до 20 метров. Аттракцион «Храм огня» появится в тематической зоне, посвященной динозаврам, доисторическому миру и сказочным существам. Качели станут первой конструкцией в тематической зоне «Затерянный мир».

Автоматическое продление водительских прав

Московские власти планируют автоматически продлевать права водителям, не замеченным в регулярном нарушении правил дорожного движения. Водительские права нужно обновлять каждые 10 лет. Сейчас это можно сделать в многофункциональном центре, предоставив заявление, старые права, паспорт и прописку. Новые права изготовят за пять дней.