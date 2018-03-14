Московский штаб движения «Открытая Россия» выселяют из арендуемого помещения. Сектор в здании Высшей школы экономики на Мясницкой улице находится в частной собственности.

«Пришли представители собственника и рассказали, что к ним приходили силовики и угрожали проблемами с требованием выселить нас до 16 марта. В связи с этим нас попросили уехать как можно скорее, несмотря на то что по договору это невозможно», — сообщил председатель движения Александр Соловьев.

Пока движение ищет новое помещение, его членам придется работать из дома, добавил Соловьев. По его словам, «Открытая Россия» не будет судиться с собственником, несмотря на то что договор допускает такую возможность.

Движение не раз сталкивалось с проблемой выселения, отметил председатель. Как правило, не удается узнать, какие именно силовики давят на арендодателей, но однажды выселение было связано с обыском МВД.

Весной 2017 года Генпрокуратура признала нежелательными организациями зарегистрированные в Великобритании и США «OR (Otkrytaya Rossia)», Open Russia Civic Movement и Open Russia Institute of Modern Russia, Inc. А в декабре 2017-го Роскомнадзор заблокировал сайт «Открытой России» за призывы к массовым беспорядкам.

Источник: «Эхо Москвы»