Рекрутинговый сервис HeadHunter составил рейтинг лучших российских работодателей за 2017 год. В список попали компании, в которых работают больше 100 сотрудников.

Место Компания Отрасль

«Сибур» Энергетика, добыча и переработка сырья

«Росатом» Энергетика, добыча и переработка сырья

Nvidia IT и интернет

«Норникель» Энергетика, добыча и переработка сырья

«Газпром Нефть» Энергетика, добыча и переработка сырья

«2ГИС» IT и интернет

«Coca-Cola HBC Россия» FMCG (Товары повседневного спроса)

«Ланит» IT и интернет

AB InBev FMCG (Товары повседневного спроса)

«М.Видео» Розничные сети

В топ-50 работодателей вошли также Райффайзенбанк, «Билайн», Альфа-банк, Heineken, «Ригла», «Макдоналдс» и «Азбука вкуса».

Аналитики учитывали мнения сотрудников (исследование вовлеченности), соискателей и оценки анкетирования HR-специалистов.

Ранее подобный рейтинг, но опирающийся на мнение студентов ведущих университетов, публиковала компания Future Today.

Источник: HeadHunter