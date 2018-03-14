Лучшие работодатели России по версии сотрудников
Рекрутинговый сервис HeadHunter составил рейтинг лучших российских работодателей за 2017 год. В список попали компании, в которых работают больше 100 сотрудников.
Место
Компания
Отрасль
«Сибур»
Энергетика, добыча и переработка сырья
«Росатом»
Энергетика, добыча и переработка сырья
Nvidia
IT и интернет
«Норникель»
Энергетика, добыча и переработка сырья
«Газпром Нефть»
Энергетика, добыча и переработка сырья
«2ГИС»
IT и интернет
«Coca-Cola HBC Россия»
FMCG (Товары повседневного спроса)
«Ланит»
IT и интернет
AB InBev
FMCG (Товары повседневного спроса)
«М.Видео»
Розничные сети
В топ-50 работодателей вошли также Райффайзенбанк, «Билайн», Альфа-банк, Heineken, «Ригла», «Макдоналдс» и «Азбука вкуса».
Аналитики учитывали мнения сотрудников (исследование вовлеченности), соискателей и оценки анкетирования HR-специалистов.
Ранее подобный рейтинг, но опирающийся на мнение студентов ведущих университетов, публиковала компания Future Today.
Источник: HeadHunter
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