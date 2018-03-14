Сервис путешествий OneTwoTrip выяснил, какие железнодорожные вокзалы России являются наиболее удобными.

Вокзал

Челябинск-Главный

Иркутск-Пассажирский

Владивосток

Также в топ-10 лучших вокзалов России вошли Павелецкий вокзал, Краснодар-1, Хабаровск-1, Ярославль-Главный, вокзал Адлера, а также Белорусский и Киевский вокзалы в Москве.

По данным исследования, наиболее востребованные услуги на вокзалах — наличие медпункта и линейного отдела полиции, а также розыск утерянного багажа. Также для россиян важно, чтобы на вокзале были кафе и магазины.

Источник: OneTwoTrip