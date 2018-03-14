YouTube начнет добавлять к роликам с конспирологическими теориями ссылки на статьи в «Википедии» об описываемых событиях.

Такое решение приняли в видеосервисе для того, чтобы бороться с распространением дезинформации.

Текстовые блоки со ссылками на сторонние источники, в первую очередь на «Википедии», будут сопровождать ролики только с самыми резонансными «теориями заговора». В качестве примера приводится конспирологическое видео о высадке американцев на Луну.

При этом пользователи считают, что некоторые конспирологические видеоролики могли появиться недавно, и в «Википедии» еще не успели написать про них статью.

Также отмечается, что «Википедию» пишут и редактируют множество авторов, что не всегда позволяет гарантировать точность и достоверность информации.

Источник: Медуза