В гимназии № 2 в Красногорске детям, чьи родители проголосуют 18 марта, разрешили не приходить 19 марта на занятия.

Один из учителей отправил соответствующее сообщение в родительский чат в WhatsApp. Для того чтобы получить отгул для детей, родителям нужно предоставить фотографию с избирательного участка. «Если придете на выборы, лично отпущу. Не подведите. Всех жду. Нам нужен процент!!!» — говорится в сообщении.

При этом глава подмосковного избиркома Ирина Коновалова заявила изданию «Коммерсантъ», что «это фейковая информация». По ее словам отправку такого сообщения ей опровергли по телефону глава ТИК и руководство школы. «Если к нам официально поступит такая жалоба, направим ее в правоохранительные органы», — добавила Коновалова.

Источник: «Коммерсантъ»