Сотрудники Национального центра глобального здоровья и медицины в Токио выяснили, что курение значительно повышает шансы потерять слух.

Они изучили данные мониторингового проекта J-ECOH, следившего за здоровьем порядка 50 тысяч японцев. В проект попали работники 12 крупнейших корпораций страны с 2008 по 2016 год. Ученые исследовали, как работа на промышленных предприятиях и на прочих опасных объектах влияет на здоровье людей.

Выяснилось, что в среднем курильщики примерно в 1,6 раза чаще полностью или частично теряли слух по сравнению с некурящими людьми, вне зависимости от их экономического положения, типа работы и других факторов риска.

По мнению авторов исследования, подобная особенность курения — еще один стимул бросить курить.

По статистике ВОЗ, сейчас в мире насчитывается около 1,1 миллиарда курильщиков, большая часть которых живет в развивающихся странах и государствах переходного типа.

Источник: РИА «Новости»