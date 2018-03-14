На Ярославском направлении затруднено движение поездов из-за столкновения электрички, следовавшей из Фрязево в Москву, с трактором.

Инцидент произошел в районе Ростокинского путепровода на перегоне Яуза-Маленковская. По данным агентства «Москва», экскаватор упал на электричку с моста. Есть пострадавшие, но их точное количество не уточняется. Mash сообщает, что травмы получил только водитель трактора. Эту же информацию подтверждают пассажиры.

В ЦППК уточняют, что поезда временно следуют без остановок по станциям Москва-3, Маленковская, Северянин и Яуза. Для проезда пассажиров Ярославского направления организовали бесплатный компенсационный маршрут автобуса.

Источник: ЦППК