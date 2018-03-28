Утром в среду, 28 марта, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:20 задерживались 16 рейсов: семь из них — в Домодедове, шесть — в Шереметьеве, а еще три — во Внукове. Кроме того, в Домодедове отменили десять вылетов, в том числе в Омск, Ижевск, Барнаул, Лиссабон, Дубай и Стамбул.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»